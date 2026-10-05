Cristiano Ronaldo : Jorge Jesus ouvre la porte à son retour en novembre

Après les tensions apparues autour de Cristiano Ronaldo lors de la dernière trêve, Jorge Jesus s’est exprimé sur l’avenir du capitaine portugais. Le sélectionneur a laissé entendre que le quintuple Ballon d’Or a en effet ouvert la porte à son retour dans la sélection dès le mois de novembre.

Le Portugal a d’abord battu le Danemark (4-2), puis la Norvège (2-1). Deux succès qui envoient les Portugais en quarts de finale de la Ligue des nations, mais qui n’ont pas fait oublier les tensions autour de Cristiano Ronaldo.

Au terme de cette période agitée, Jorge Jesus a voulu apaiser les tensions. Le sélectionneur portugais a présenté l’épisode comme un simple malentendu et a assuré qu’il n’existait aucune rancune entre les deux hommes. Surtout, il a laissé entendre que la situation pourrait rapidement rentrer dans l’ordre. « Il n’y a aucune rancune, c’était un malentendu », a expliqué Jorge Jesus qui a tendu la main à CR7

« Je pense que c’est facile à régler. Pour la prochaine fenêtre internationale, il sera convoqué. S’il le souhaite, il reviendra parmi nous. Nous en reparlerons avant la prochaine liste, mais c’est à lui de décider. », a-t-il martelé.

À 41 ans, l’attaquant portugais compte 146 buts en 234 sélections. Il demeure ainsi le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l’histoire du Portugal. Dans le vestiaire, plusieurs cadres ont également affiché leur soutien au capitaine. João Cancelo, buteur lors de la victoire contre la Norvège, a notamment rappelé l’importance de Cristiano Ronaldo pour la sélection. Le latéral portugais a souligné son statut de capitaine et de symbole du football portugais, tout en souhaitant une résolution apaisée de la situation.