Portugal: Cristiano Ronaldo soutenu par la fédération malgré la procédure disciplinaire

Le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, a réaffirmé à Madère son souhait de voir Cristiano Ronaldo retrouver la sélection alors qu’une procédure disciplinaire visant le capitaine portugais est toujours en cours.

Le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença, maintient son soutien à Cristiano Ronaldo. Lors d’une déclaration à la chaîne SIC, à Madère, le dirigeant a estimé que l’attaquant d’Al Nassr avait toutes les conditions nécessaires pour revenir en équipe nationale et a également appelé les différentes parties à trouver une solution pour sortir de cette situation.

« Ronaldo est tout à fait capable de revenir. Il l’a déjà démontré dans sa lettre, le sélectionneur national l’a affirmé, la Fédération portugaise de football a également donné son avis. C’est pourquoi je dis qu’il est temps de garder son calme, de nous asseoir tous autour d’une table et de trouver les bonnes solutions », a affirmé le responsable.

En effet, le dirigeant a rappelé que le groupe travaillait autour d’un projet commun, avec l’ambition de remporter la Ligue des Nations. Il a notamment souligné que Cristiano Ronaldo faisait partie des joueurs clés sur lesquels le Portugal comptait pour atteindre cet objectif.

« Nous sommes tous unis dans ce projet », a-t-il déclaré, précisant que la sélection avait entamé son travail avec un groupe de 25 joueurs. Pedro Proença estime ainsi que la contribution de chacun reste importante pour la réussite collective.

Pour rappel, le 9 octobre, la Fédération portugaise de football a ouvert une procédure disciplinaire contre Cristiano Ronaldo afin d’examiner les faits liés à son départ du rassemblement national. Par ailleurs, le Conseil de discipline a également décidé une suspension préventive non automatique et déclaré le dossier urgent.

Puis, le 10 octobre, Pedro Proença avait déjà indiqué que les différentes parties souhaitaient le retour du capitaine. Néanmoins, il avaitrappelé que la décision disciplinaire relevait du Conseil de discipline, un organe autonome.

Pedro Proença appelle au calme

À Madère, le président de la FPF a de nouveau insisté sur la nécessité de trouver une issue à cette affaire. Selon lui, Cristiano Ronaldo, le sélectionneur national et la fédération ont déjà exprimé leurs positions.

« Je pense que tout a déjà été dit par notre capitaine, par notre sélectionneur national, et même par la Fédération portugaise de football. Nous sommes tous unis dans ce projet. Nous avons entamé un processus avec 25 joueurs. Notre objectif commun est de remporter la Ligue des Nations et nous comptons sur chacun d’entre nous. Bien évidemment, notre capitaine, Cristiano Ronaldo, est l’un des joueurs clés pour y parvenir », a insisté le Président de la Fédération.