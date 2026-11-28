Aux États-Unis, Betty Akamani, 35 ans, a été reconnue coupable du meurtre de son mari, le Dr Kofi Akamani, professeur ghanéen de foresterie à l’Université du Sud de l’Illinois. En effet, après quatre jours de procès, un jury a rendu son verdict le 19 novembre 2026 et l’accusée risque désormais la prison à vie.

À l’origine de cette affaire, les faits remontent au 19 septembre 2026, dans le comté de Jackson, dans l’Illinois. Ce jour-là, Kofi Akamani, 48 ans, avait emmené ses deux filles déjeuner au Texas Roadhouse, puis à la bibliothèque de Marion et chez Starbucks pour célébrer l’anniversaire de l’une d’elles. Cependant, après les avoir ramenées à leur domicile, il a été pris pour cible dans l’allée de la maison.

Peu après, alertés par des coups de feu, les policiers ont découvert le professeur inconscient dans son véhicule, présentant plusieurs blessures par balle. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a succombé à ses blessures. Selon les procureurs, une vidéo montre Betty Akamani tirer sur la voiture depuis le porche avant de rentrer dans la maison pour recharger son arme.

De son côté, l’accusée a soutenu avoir agi en état de légitime défense et a affirmé avoir cru que son mari était armé après l’avoir vu mettre les mains dans ses poches. Toutefois, les enquêteurs n’ont retrouvé aucune arme sur la victime.

En outre, Betty Akamani avait accusé son mari de trafic et d’abus sexuels sur leurs filles. À ce sujet, la procureure adjointe Sophia Allen a indiqué que ces allégations avaient fait l’objet d’une enquête approfondie, sans qu’aucun élément ne permette de les étayer. Les deux enfants ont également nié les faits et décrivaient leur père comme « la personne la plus gentille au monde ».

Enfin, cette affaire s’inscrit dans un contexte conjugal conflictuel. Après près de 14 ans de mariage, Kofi Akamani avait demandé le divorce en février 2026. Au terme de quatre jours de procès, le jury a reconnu Betty Akamani coupable de meurtre au premier degré, avec une circonstance aggravante liée à l’utilisation d’une arme à feu, ainsi que de mise en danger de la vie ou de la santé d’un enfant, une condamnation qui lui fait encourir la prison à vie.