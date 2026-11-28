Le président burkinabè Ibrahim Traoré met en avant la propriété publique des mines industrielles comme un marqueur de la souveraineté économique du pays. Il s’exprimait à l’occasion de la relance des activités de la mine polymétallique de Perkoa.

Le Burkina Faso revendique une place particulière dans le secteur minier africain. À l’occasion de la cérémonie de relance des activités de la mine polymétallique de Perkoa, le capitaine Ibrahim Traoré a souligné la progression de la propriété publique dans l’exploitation des ressources naturelles du pays.

« Le Burkina est l’un des rares pays, sinon le seul pays en Afrique à avoir autant de mines industrielles qui lui appartiennent à 100 % », a déclaré le chef de l’État. Pour lui, cette situation traduit une volonté de reprendre le contrôle des ressources nationales et de mieux profiter de leurs retombées économiques.

« On ne peut continuer à laisser brader nos ressources, que tout sorte et qu’on nous serve des miettes. Aujourd’hui nous reprenons le contrôle de notre sous-sol », a-t-il affirmé. Le président burkinabè a également insisté sur les compétences locales mobilisées pour remettre en service la mine de Perkoa. Selon lui, le site a été entièrement réhabilité par des ingénieurs burkinabè après quatre années de pause.

Pour rappel, la mine de Perkoa est l’un des sites d’exploitation du zinc au Burkina Faso. Ses activités avaient été interrompues en avril 2022 à la suite d’une inondation souterraine qui avait coûté la vie à huit travailleurs. Sa remise en service marque ainsi la reprise de l’exploitation du site après plus de quatre ans d’arrêt.