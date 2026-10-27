Décès de Tetsuya Chiba, le créateur du manga Rocky Joe, à 87 ans

Le dessinateur japonais Tetsuya Chiba, qui a donné vie au boxeur Joe Yabuki dans Rocky Joe, est mort le 22 octobre à Tokyo, à 87 ans. Kodansha, son éditeur historique, a annoncé la nouvelle le 27 octobre sur son site officiel, en précisant qu’il s’était éteint à 18 h dans un hôpital de la capitale. Son épouse, Yukiko, a transmis un message de remerciements : « Être resté en activité pendant 87 années de vie, et avoir été soutenu par de très nombreux lecteurs au cours de 70 ans de carrière, a été une vie vraiment heureuse pour un mangaka ». En outre, Kodansha a aussi indiqué que les obsèques s’étaient déroulées dans l’intimité familiale et qu’une cérémonie d’adieu était à l’étude.

Le père d’un monument du manga sportif

Chiba avait lancé Rocky Joe (Ashita no Joe) en 1968 dans le magazine Weekly Shonen Magazine, sur un scénario d’Asao Takamori. La série a dépassé les 20 millions d’exemplaires vendus et a même marqué la société japonaise, puisqu’une cérémonie funéraire réelle a été organisée en 1970 pour pleurer Rikishi, le rival de Joe, mort dans le manga. En 2024, le dessinateur était devenu le premier mangaka à recevoir l’ordre de la Culture, la plus haute distinction culturelle du Japon.

Kodansha a rendu hommage à celui qui avait aussi créé le prix récompensant ses jeunes auteurs : « Le maître Tetsuya Chiba, qui a laissé de nombreuses œuvres au cours de 70 ans de carrière, avait un amour et une confiance sans limites pour le manga en tant que création. Le prix Tetsuya Chiba existe depuis 46 ans, et de nombreux jeunes auteurs ont franchi le pas vers le professionnalisme avec ses paroles en tête. Sa contribution au monde du manga ne pouvait être remplacée par personne ». Il avait pourtant continué de dessiner jusqu’à la fin : sa série Hinemosu Notari Nikki, publiée depuis 2015, avait été suspendue en septembre pour des raisons de santé.