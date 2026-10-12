Déclarée morte, une adolescente se réveille pendant sa veillée funèbre au Guatemala

Au Guatemala, la famille de Yuleidy Ixcotoyac, 15 ans, préparait sa veillée funèbre après avoir cru qu’elle était décédée pendant son transfert vers l’hôpital. Mais l’adolescente a finalement repris connaissance dans son cercueil, selon le témoignage de ses proches.

À Quiché, les proches de Yuleidy Ixcotoyac, une adolescente de 15 ans, pensaient avoir perdu leur fille. Pourtant, alors que la famille, les voisins et des membres de leur communauté religieuse étaient réunis, la jeune fille a montré des signes de réveil dans son cercueil.

Dans une interview accordée au média local TV SAC, son père, Abraham Ixcotoyac Tojin, est revenu sur les circonstances de cet épisode. Sa fille avait commencé à se sentir mal tôt le matin. Inquiet de son état, il a donc décidé de la conduire à l’hôpital. Mais sur la route, près de San Pedro, dans le département de Quiché, la situation s’est aggravée. Le père affirme avoir alors constaté que l’adolescente ne respirait plus.

« J’ai vu qu’elle ne respirait plus, je ne sentais plus son pouls dans ses bras, c’était une situation très difficile pour moi », a-t-il déclaré.

Convaincu que l’adolescente était morte, le père a interrompu le déplacement vers l’établissement de santé. Il affirme avoir recherché une entreprise de pompes funèbres pour obtenir un cercueil, avant de ramener sa fille au domicile familial. La famille s’est alors préparée à organiser la veillée funèbre.

Des mouvements remarqués dans le cercueil

Selon Abraham Ixcotoyac Tojin, les proches étaient réunis depuis leur arrivée, vers 14h30. Le cercueil avait été placé sous un hangar aménagé pour la veillée. Mais, quelques minutes plus tard, des personnes présentes ont signalé que la jeune fille bougeait.

De son côté, sa mère, Lesbia de Ríos, a affirmé avoir continué à croire que sa fille était vivante, malgré les préparatifs funéraires. Alors qu’elle pleurait devant le cercueil, elle a remarqué des mouvements lorsque la partie vitrée a été ouverte.

« Alors que je pleurais sur sa boîte, nous avons ouvert la porte vitrée de la boîte, elle bougeait, elle se réveillait et soudain elle s’est levée », a-t-elle raconté.

L’adolescente raconte son malaise

Yuleidy a également raconté ce qu’elle avait ressenti avant de s’évanouir. En effet, elle dit avoir éprouvé une forte douleur à la poitrine, suivie d’un malaise. Depuis cet épisode, l’adolescente a reçu de nombreux messages de soutien. Elle a tenu à remercier ses parents et toutes les personnes qui ont pris de ses nouvelles.