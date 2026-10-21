Défense aérienne : le Maroc négocie l’acquisition du système israélien David’s Sling

Déjà équipé de systèmes de défense antiaérienne israéliens, le Maroc pourrait ajouter une nouvelle capacité à son arsenal militaire. En effet, les discussions avec Tel-Aviv portent sur la Fronde de David, un dispositif antimissile développé avec les États-Unis et conçu pour intercepter des menaces à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres.

Selon le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), le système David’s Sling (Fronde de David en français ndlr) est conçu pour neutraliser des missiles balistiques et des missiles de croisière à des distances pouvant atteindre 300 kilomètres.

D’après le quotidien espagnol El Español, dans un article publié ce mercredi 21 octobre 2026, le Maroc négocie l’acquisition de ce dispositif israélien. Si le projet aboutit, il permettrait au royaume d’élargir ses capacités de défense contre différentes attaques aériennes. Cependant, à ce stade, aucune conclusion définitive des négociations n’a été officiellement annoncée.

Les États-Unis sont également concernés par ce projet. Le système David’s Sling a été développé par l’israélien Rafael avec l’américain Raytheon. Ainsi, leur coopération pourrait ainsi donner à Washington un rôle dans les discussions sur une éventuelle vente au Maroc.

Un système déjà opérationnel en Israël

Pour rappel, la Fronde de David est utilisée par Israël depuis 2017. Sa remise à l’armée de l’air israélienne est intervenue après plusieurs années de développement, dans le cadre d’une coopération entre l’entreprise israélienne Rafael et l’américain Raytheon. Les deux sociétés ont participé à la conception de ce dispositif destiné à intercepter des projectiles rapides avec un missile intercepteur, le Stunner, qui mesure environ 4,6 mètres.

Il repose sur un système de guidage conçu pour atteindre directement sa cible. Contrairement aux missiles qui détruisent leur objectif grâce à une charge explosive, le Stunner privilégie l’impact direct pour neutraliser le projectile visé. En outre, le Maroc dispose déjà de plusieurs équipements israéliens. Parmi eux figure le Barak MX, développé par Israel Aerospace Industries pour répondre à différentes menaces aériennes. Le royaume possède également le Spyder, un système mobile conçu par Rafael.