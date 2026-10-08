Des cibles « déjà préparées » : l'Iran menace les États-Unis d'utiliser des technologies avancées

L’Iran prévient qu’une nouvelle attaque se paierait cher. Mardi 6 octobre 2026, depuis Téhéran, le porte-parole du ministère de la Défense, le général de brigade Reza Talaei-Nik, a promis une « réponse décisive » à toute nouvelle offensive des États-Unis ou d’Israël, qui entraînerait « des pertes plus lourdes » pour ses auteurs, rapporte l’agence Anadolu. Selon lui, les forces armées disposent désormais de « technologies de missiles et de drones plus avancées ». Rappelons que l’avertissement intervient sept mois après le début de la guerre du 28 février.

Pour le responsable, les cibles que l’armée iranienne pourrait frapper « ont déjà été préparées ». En outre, Il a aussi cité des systèmes de défense aérienne, navals et terrestres modernisés, et résumé sa mise en garde en une phrase : « Si l’ennemi commet une erreur de calcul, il fera face à des armes plus avancées et à une réponse sévère des forces armées. »

Une production d’armes multipliée par 2,5, selon Téhéran

Reza Talaei-Nik a placé l’industrie de défense au premier rang de la dissuasion. « La capacité de production d’armes de l’Iran a atteint 2,5 fois son niveau d’avant-guerre… La production de certains types d’armes a plus que triplé. », a-t-il déclaré. Ainsi, le ministère et son réseau de partenaires, secteur privé compris, peuvent désormais fabriquer plus de 1 000 systèmes, équipements et munitions, selon lui.

Le porte-parole a également affirmé que la coopération de défense avec la Russie et la Chine « n’a ni cessé ni diminué » malgré les événements récents. En août, il annonçait déjà un doublement de la production d’armes entre juillet 2025 et juillet 2026, avec plus du triple pour certains articles prioritaires.