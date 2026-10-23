Développement durable au Bénin : Abdoulaye Bio Tchané échange avec le SNU sur les priorités

Le renforcement des liens entre le Conseil économique et social et le Système des Nations Unies était au centre d’une rencontre, jeudi 22 octobre 2026. Abdoulaye Bio Tchané et Aminatou Sar ont notamment évoqué les possibilités de collaboration autour des priorités de développement du Bénin.

Les relations entre les institutions nationales et les partenaires internationaux constituent l’un des cadres de concertation autour des enjeux de développement. C’est dans cette perspective que le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, a reçu, hier jeudi 22 octobre 2026, Aminatou Sar, coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Bénin, à la tête d’une délégation.

Les discussions ont porté sur les domaines dans lesquels les deux institutions pourraient conjuguer leurs efforts. Il s’agissait notamment d’examiner les possibilités de collaboration et la complémentarité de leurs interventions, en tenant compte des priorités nationales.

Deux institutions aux missions complémentaires

Le CES contribue à la réflexion sur les grandes orientations économiques et sociales du pays grâce à sa mission consultative. Le Système des Nations Unies accompagne, pour sa part, les efforts du Bénin en matière de développement. Le dialogue entre ces deux acteurs peut ainsi favoriser une meilleure articulation de leurs interventions.

Les échanges ont également concerné les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels le pays est confronté. Sur ces questions, la concertation permet de rapprocher les analyses et les expertises, tout en tenant compte des responsabilités propres à chaque institution.

Des perspectives de collaboration à explorer

À l’issue de l’audience, Aminatou Sar a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges. Elle a également fait part de sa confiance dans les perspectives de coopération entre le CES et le Système des Nations Unies au Bénin.

La poursuite de ce dialogue pourrait permettre aux deux institutions d’approfondir les pistes de collaboration évoquées. L’enjeu sera de déterminer comment leurs missions respectives peuvent contribuer, de manière complémentaire, aux priorités nationales de développement durable.