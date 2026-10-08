Diarrhée : cette infection devient « presque incurable » et se propage par voie sexuelle

Une infection digestive provoquée par la bactérie Shigella est en train de devenir très difficile à soigner, et elle se transmet de plus en plus lors de rapports sexuels, en particulier chez les hommes homosexuels. Le New York Post en a fait état ce 8 octobre, alors que les souches résistantes aux antibiotiques sont en hausse aux États-Unis comme au Royaume-Uni.

La shigellose est une infection intestinale qui provoque une diarrhée, parfois sanglante, avec de la fièvre et des crampes abdominales. La bactérie se transmet par voie fécale-orale. Quelques dizaines de bactéries suffisent pour tomber malade. Selon le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), elle cause près d 450 000 infections par an aux États-Unis.

Des souches de plus en plus résistantes

Selon ScienceAlert, la bactérie est désormais considérée comme « endémique » dans certaines communautés d’hommes gays, bisexuels et ayant des rapports avec des hommes. Plusieurs souches sont résistantes à plusieurs antibiotiques.

La part des souches « ultrarésistantes » est passée de 0 % en 2011 à 8,5 % en 2023 selon une analyse du CDC, portant sur près de 17 000 échantillons. Ces souches ne répondent pas aux cinq antibiotiques normalement utilisés. Plus d’un tiers des patients concernés ont été hospitalisés, et environ la moitié de ceux dont le statut était connu ont le VIH. Les autorités sanitaires de New York recommandent un lavage des mains et l’abstinence sexuelle jusqu’à au moins deux semaines après la fin de la diarrhée.