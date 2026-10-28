AICESIS : Abdoulaye Bio Tchané à Madrid pour les échanges sur la justice sociale mondiale

Arrivé à Madrid le mercredi 28 octobre, le président du Conseil économique et social (CES) du Bénin, Abdoulaye Bio Tchané, participe les 29 et 30 octobre aux travaux de l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS). Au programme : la transition juste, la justice sociale mondiale et le renforcement de la coopération entre les institutions consultatives.

La justice sociale et les conséquences des mutations économiques occupent une place importante dans les discussions internationales prévues à Madrid. Le Bénin y prend part à travers son Conseil économique et social, représenté par son président, Abdoulaye Bio Tchané, à l’occasion des assises statutaires de l’AICESIS.

Les travaux des 29 et 30 octobre réunissent des représentants d’institutions consultatives autour de plusieurs enjeux liés au développement économique et social. L’objectif est notamment d’examiner les moyens de mieux prendre en compte les préoccupations des populations face aux transformations économiques et sociales.

Au cœur des échanges figure la notion de transition juste, qui renvoie à la nécessité d’accompagner les changements économiques tout en limitant leurs conséquences sociales. Cette approche soulève notamment la question de la répartition des bénéfices du développement et de la protection des personnes les plus exposées aux mutations en cours.

Un agenda marqué par la coopération internationale

Les travaux prévoient l’examen des rapports d’activité et financier de l’AICESIS, ainsi que des discussions sur le renforcement de son partenariat avec l’Organisation internationale du Travail (OIT). Les différentes approches de la transition juste doivent également alimenter les échanges entre les participants.

Le programme du vendredi 30 octobre prévoit par ailleurs une session conjointe avec le Réseau ibéro-américain des Conseils économiques et sociaux (RICESIS) et d’autres réseaux. Cette rencontre doit permettre d’approfondir les pistes de coopération entre les institutions participantes.

Pour le CES du Bénin, cette participation offre un cadre d’échanges avec des institutions d’autres régions du monde. Elle permet également de partager des expériences sur le dialogue social, la concertation entre acteurs économiques et sociaux et la contribution des institutions consultatives à l’élaboration des politiques publiques.

Toutefois, les retombées concrètes de cette participation pour le Bénin dépendront notamment des suites données aux échanges, des éventuelles initiatives communes et de leur traduction dans les activités de l’institution nationale.

Qu’est-ce que l’AICESIS ?

Créée en juillet 1999 à Port-Louis, à l’île Maurice, l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS) est une organisation internationale dont le siège se trouve à Bruxelles, en Belgique. Elle rassemble des Conseils économiques et sociaux ainsi que des institutions similaires issus de plus de 70 pays répartis sur quatre continents: Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie et Europe.

Sa mission consiste principalement à favoriser le dialogue entre ses membres, à faciliter le partage d’expériences et de bonnes pratiques et à encourager la coopération entre les institutions consultatives. Elle soutient également la création de Conseils économiques et sociaux dans les pays qui n’en disposent pas encore.

Pour le Bénin, l’AICESIS constitue ainsi un cadre de coopération permettant de confronter les expériences nationales à celles d’autres pays, de renforcer les capacités institutionnelles et de participer aux réflexions internationales sur le développement économique, le dialogue social et la participation citoyenne. La présence du CES béninois au sein de cette association lui permet de prendre part aux travaux de son Conseil d’administration, où le Bénin figure parmi les membres représentés.