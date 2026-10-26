Ebola : le Nigeria évacue sa première patiente vers la Suisse avec son époux

Six jours à peine après l’annonce de son premier cas d’Ebola en plus de dix ans, le Nigeria a vu sa seule patiente quitter le pays. Le ministre de la Santé, Muhammad Ali Pate, a confirmé lundi 26 octobre 2026, dans un message publié sur X, qu’elle avait quitté Abuja pour la Suisse par avion médicalisé. « Je confirme que, avec mon approbation, plus tôt ce matin, le cas index de la première maladie à virus Ebola importée au Nigeria a quitté Abuja pour la Suisse. La patiente était cliniquement beaucoup mieux, stable, consciente, en mesure de communiquer, et les résultats de ses analyses se rapprochaient de la normale ».

Un départ avec son époux, resté asymptomatique

Dans son message, Muhammad Ali Pate a précisé que la patiente voyageait avec son époux, un cas contact qui n’a présenté aucun symptôme. La patiente serait l’épouse d’un diplomate suisse en poste à Abuja, ce qui expliquerait le choix de la Suisse comme destination. En effet, elle était rentrée d’Ouganda au début du mois et avait été soignée plusieurs jours dans un hôpital privé de la capitale avant le diagnostic. Le ministre a par ailleurs promis une nouvelle communication une fois le couple arrivé à destination, mais l’établissement qui l’accueillera n’a pas été indiqué dans son message.

Rappelons que le pays avait réussi à enrayer l’épidémie de 2014, déclenchée par un voyageur arrivé à Lagos par avion, et il fait aujourd’hui figure de quatrième pays africain touché par la souche Bundibugyo, apparue en mi-mai en République démocratique du Congo. En outre, les autorités sanitaires continuent de surveiller les contacts de la patiente pendant 21 jours après leur dernière exposition possible, la durée maximale d’incubation de la maladie. Selon les informations disponibles, aucun d’entre eux n’avait développé de symptômes au moment de l’évacuation.