Elon Musk met fin à sa relation avec Shivon Zilis, elle fait une déclaration émouvante

Elon Musk a mis fin à sa relation avec sa compagne Shivon Zilis. Cette dernière a ce révélé vendredi avoir été quittée sans avertissement. Shivon Zilis qui partage quatre enfants avec l’homme le plus riche du monde, a raconté sur X la manière dont elle a vécu cette séparation, entre douleur, reconnaissance et affection toujours intacte pour son désormais ex-compagnon.

Dans un long message publié sur X, Shivon Zilis explique avoir eu beaucoup de mal à accepter la rapidité avec laquelle sa relation avec Musk a pris fin. « C’est difficile de passer de l’amour à la rupture en une semaine sans prévenir, mais c’est parfois comme ça », a-t-elle écrit.

Une rupture que Zilis n’a pas vu venir

La jeune femme ne cache donc pas avoir été prise de court par la décision du patron de Tesla. Son message laisse également apparaître une relation qui, quelques jours auparavant encore, semblait fonctionner normalement. En effet, Zilis a publié une capture d’écran d’un échange récent avec Elon Musk. Il ya quelques jours, elle lui avait écrit qu’elle avait été heureuse de le voir et qu’elle l’aimait. Musk lui a alors répondu qu’il l’aimait également.

Malgré la douleur, Shivon Zilis n’a pas choisi d’attaquer publiquement Elon Musk. Au contraire, elle dit rester profondément attachée à lui et lui souhaite de continuer à avancer. « J’ai le cœur brisé, mais je tiens énormément à Elon et je souhaiterai toujours son bonheur. Bon vent, Elon, le monde a de la chance de t’avoir », a t-elle notifié sur sa page. Elle affirme avoir été heureuse de pouvoir lui apporter de la stabilité, de la douceur et un environnement familial dans lequel il pouvait trouver du réconfort. Notons qu’Elon Musk et Shivon Zilis sont les parents de quatre enfants : les jumeaux Strider et Azure, nés en 2021, Arcadia, née en 2024, et Seldon, dont la naissance a été annoncée en 2025. Pour le moment, le patron de Tesla n’a pas réagi à la sortie de son ex-compagne.