En Algérie, Zidane a rendu Christophe Gleizes populaire en prison

Le soutien du sélectionneur de l’équipe de France Zinédine Zidane à Christophe Gleizes a eu un effet jusque dans la prison où le journaliste français est détenu en Algérie. Le frère du journaliste, Maxime a livré un témoigne sur la manière dont le soutien de Zidane a impacté le quotidien de Christophe Gleizes dans sa cellule. Maxime a expliqué que les autres prisonniers veulent désormais devenir ses codétenus. Une situation qui a fait du journaliste « la star de la prison » selon les mots de son frère.

Dans un entretien accordé au quotidien sportif L’Équipe, Maxime Gleizes est revenu sur la portée de la prise de parole de l’ancien galactique du Real Madrid. Lors de sa prise de fonction à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane avait appelé à la libération de Christophe Gleizes. Le sélectionneur des Bleus espérait que le journaliste collaborateur de Sofoot puisse retrouver ses proches. Suite à cette prise de position de Zidane, Maxime Gleizes a expliqué que Christophe Gleizes est devenu la star de l’établissement pénitentiaire.

Un espoir pour Christophe Gleizes ?

Collaborateur de divers médias sportifs, Christophe Gleizes s’était rendu en Algérie en 2024 pour réaliser un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le jeune journaliste. Arrêté le 28 mai, il a d’abord été placé sous contrôle judiciaire avant d’être condamné à 7 ans de prison ferme. De quoi il était accusé ? La justice algérienne l’a reconnu coupable « d’apologie du terrorisme » et de « possession de publications considérées comme nuisibles à l’intérêt national ».

Plusieurs associations et organisations de défense de la liberté de la presse se sont mobilisés instantanément pour demander la libération de Christophe Gleizes. Sa famille frappe également à toutes les portes pour tenter d’obtenir sa libération. Zinedine Zidane a contribué à sa manière à l’élan de mobilisation. Cela va-t-il inciter d’autres personnalités de premier plan à lui emboîter le pas ?