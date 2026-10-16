Espagne - Maroc: la guerre des chiffres fait rage dans les forces navales

84 navires pour l’Espagne, dix pour le Maroc : c’est le rapport avancé par le site espagnol Moncloa.com le 15 octobre 2026. Mais les données de GlobalMilitary racontent une autre histoire. Reprises par Bladi.net, elles recensent 106 bâtiments dans la flotte marocaine, contre 84 dans celle de l’Espagne.

D’où vient un tel écart ? Les deux décomptes ne prennent pas en compte les mêmes catégories de navires. GlobalMilitary recense notamment 86 patrouilleurs et six frégates marocaines. Le total espagnol comprend aussi des bâtiments de soutien et de formation. Par contre, le décompte espagnol inclut également des navires de soutien et de formation.

Pour rappel, le 12 octobre 2026, Pedro Sánchez a reconnu, que des bâtiments marocains étaient entrés sans autorisation dans des eaux revendiquées par l’Espagne, après la crise migratoire de fin juillet. Le chef du gouvernement espagnol a néanmoins parlé d’incidents isolés et défendu la poursuite de la coopération entre les deux marines.

De son côté, le quotidien El País donne davantage de détails sur ces épisodes. D’après le journal, une frégate et plusieurs patrouilleurs marocains ont navigué dans ces eaux les 30 et 31 juillet, puis au début du mois d’août. Le média affirme également qu’une collision entre bâtiments militaires a été évitée de peu.

L’Espagne conserve des atouts militaires

Au-delà des chiffres, l’Espagne dispose de capacités de combat importantes, avec ses frégates F-100 équipées du système AEGIS, ses sous-marins et ses moyens amphibies. Par ailleurs, Madrid prépare également l’arrivée des frégates F-110, destinées notamment à renforcer la lutte antisous-marine.