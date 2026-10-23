État de droit : le Bénin classé 94e au niveau mondial et 13e en Afrique en 2026 selon le WJP

L’État de droit est le socle d’une société où la loi protège les citoyens et s’applique à tous. Le Bénin est classé 94e sur 143 pays dans l’Indice de l’État de droit 2026 du World Justice Project (WJP), publié le 21 octobre 2026. Avec un score de 0,47, le pays progresse légèrement, de moins de 1 %, et occupe le 13e rang sur les 38 pays évalués.

Pour rappel, en 2024, le Bénin figurait déjà au 93e rang mondial, et son score global avait reculé d’environ 1,6 % par rapport à l’édition précédente. Le pays évolue donc depuis plusieurs années dans une zone de classement assez stable.

Des résultats différents selon les domaines

Selon le WJP, le Bénin se classe 79e mondial pour les limites des pouvoirs de l’État, les droits fondamentaux et la justice pénale. Pour l’application de la réglementation 89e et 91e pour l’ordre et la sécurité. Il se classe 92e pour l’absence de corruption, 108e pour la justice civile et 115e pour le gouvernement ouvert. Le pays se distingue positivement sur l’accès à la justice civile, son caractère abordable et l’absence de discrimination dans ce domaine. En revanche, la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la liberté de réunion et d’association ont reculé. La participation civique, elle, n’a pas connu cette baisse.

Sur le continent, l’Afrique subsaharienne affiche une dynamique globalement négative, avec un score moyen de 0,45 et un recul pour 23 des 34 pays évalués. Le Rwanda (40e mondial) reste en tête, suivi de la Namibie (46e) et de l‘Île Maurice (48e), tandis que le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Soudan (138e) ferment la marche.

Classement des 38 pays africains couverts par le WJP Rule of Law Index 2026