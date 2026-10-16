Éthiopie - Érythrée : Rubio presse Abiy Ahmed de privilégier le dialogue

Un entretien téléphonique a réuni le mercredi 14 octobre 2026 le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en pleine montée des tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée. Dans la foulée, le département d’État américain en a rendu compte dans un communiqué. Pour rappel, les deux voisins de la Corne de l’Afrique se sont affrontés entre 1998 et 2000, et Washington renvoie aujourd’hui à l’accord qui avait refermé cette période.

Un cadre de paix signé en 2018

Selon ce communiqué, Marco Rubio soutient la désescalade de la part de toutes les parties et estime que seuls le dialogue et l’engagement offrent une solution durable aux tensions, internes comme externes, conformément au cadre de paix de 2018. Il a aussi souligné que la région ne peut pas supporter davantage de conflits.

Et pour cause, ce cadre remonte au 9 juillet 2018; ce jour-là, Abiy Ahmed et le président érythréen Issayas Afeworki signaient à Asmara une déclaration commune qui mettait fin à l’état de guerre, rouvrait les ambassades et relançait les liaisons aériennes. Addis-Abeba acceptait aussi d’appliquer la décision de 2002 de la commission frontalière, qui attribuait la ville de Badmé à l’Érythrée. Cette ouverture avait valu à Abiy Ahmed le prix Nobel de la paix en 2019.

La réaction du Premier ministre éthiopien

De son côté, Abiy Ahmed a publié un message sur X. Il y écrit : « J’ai eu une conversation téléphonique très fructueuse avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio sur des questions bilatérales, régionales et multilatérales d’intérêt commun. Notre discussion prouve l’engagement des deux pays à transformer la relation durable entre l’Éthiopie et les États-Unis en un partenariat plus stratégique et pratique. »

Il poursuit : « J’accueille favorablement l’assurance d’un soutien continu des États-Unis à l’Éthiopie et notre engagement commun à faire progresser la coopération bilatérale et à traiter les priorités régionales et multilatérales. ».