Exercice nucléaire aux États-Unis : ce que prévoit le Commandement stratégique cette semaine

Les États-Unis et l’OTAN ont mené deux exercices nucléaires qui se sont chevauchés les 22 et 23 octobre 2026. Le Commandement stratégique des États-Unis (STRATCOM) a lancé ce 22 octobre Global Thunder 27, alors que Steadfast Noon, l’entraînement de l’Alliance ouvert le 13 octobre en Italie avec 17 pays, se terminait le lendemain. Selon Defence Industry Europe, le STRATCOM a prévenu que les vols de bombardiers et d’autres avions pourraient augmenter, mais il a aussi assuré que l’exercice ne répond à aucune nation, à aucun acteur ni à aucun événement d’actualité, puis ajouté que son but reste de maintenir une dissuasion stratégique sûre, sécurisée, efficace et crédible.

Le commandement n’a toutefois pas précisé la durée de l’exercice, les appareils engagés ni les lieux d’entraînement. Global Thunder existe depuis 2014 et se déroule le plus souvent entre la fin octobre et le début novembre, pour une dizaine de jours. L’édition de 2014 s’était ainsi tenue du 17 au 28 octobre.

Les bombardiers occupent une place à part, puisque ce sont eux que le STRATCOM met en avant pour les vols à venir. Lors de l’édition d’octobre 2019, des B-2A et des B-52H avaient volé au-dessus de l’Europe, escortés par des F-16 polonais. Ces appareils forment l’une des trois composantes de la « triade » nucléaire américaine, avec les missiles Minuteman III installés dans des silos et les sous-marins de classe Ohio, armés de missiles Trident II D5.