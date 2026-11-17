Un chauffeur Uber d’origine somalienne, Mohamed Yusuf, est dans le coma à l’hôpital depuis son agression par un passager, samedi 14 novembre 2026 à Hopkins, dans le Minnesota, aux États-Unis. Ainsi, la police a arrêté un suspect près des lieux et l’a placé en détention pour agression au premier degré. Pourtant, si sa famille et l’organisation CAIR-Minnesota affirment que le passager l’a attaqué à cause de son prénom.

Une enquête ouverte sur le mobile

La police de Hopkins est intervenue vers 1 h 20 pour un véhicule suspect. Elle a alors découvert une victime grièvement blessée et indique que les faits sont liés à une course Uber. Ensuite, elle a qualifié lundi les blessures de « mettant la vie en danger » et précisé que l’enquête se poursuit. Le chef de la police, Brent Johnson, dit d’ailleurs examiner tous les mobiles possibles, y compris un éventuel biais.

Parallèlement, la procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, travaille avec la police sur ce point. Elle rappelle toutefois que l’accusation doit prouver un biais pour retenir un crime haineux, ce qui n’est pas encore établi. Le suspect n’est pas nommé et aucune charge formelle n’a été déposée.

La version de la famille

Selon un proche, Osman Ahmed, Mohamed Yusuf est père de cinq enfants et enseignant. Un membre de sa famille lui parlait au téléphone pendant la course. C’est pourquoi le directeur de CAIR-Minnesota, Jaylani Hussein, affirme que ce proche a entendu le passager demander son prénom, puis dire qu’il n’aimait pas ce nom. Il ajoute que le chauffeur a été retrouvé dans un fossé, à près de 1,6 km de sa destination. Sa nièce, Fartuun Mohamed, venue de Toronto, a ensuite réagi lors d’une conférence de presse : « Le fait d’avoir attaqué quelqu’un à cause d’un nom, parce que vous n’aimez pas ce nom, c’est inacceptable, car ce prénom a un sens profond pour beaucoup de gens ».

Aujourd’hui, Mohamed Yusuf est en état critique à l’hôpital HCMC de Minneapolis. Il a été opéré dimanche et lundi, selon sa famille. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a d’ailleurs participé lundi à la conférence de presse devant l’hôpital.

Uber et les chauffeurs

De son côté, Uber a banni le passager de sa plateforme et se dit prêt à aider la police, avec ces mots : « Nous sommes choqués et horrifiés par cette attaque insensée ». Pendant ce temps, l’association des chauffeurs Uber et Lyft du Minnesota a reçu des centaines d’appels de chauffeurs somaliens qui disent avoir peur de travailler. Son président, Eid Ali, estime ainsi que l’agression a profondément ébranlé la communauté des chauffeurs, et il demande aux plateformes de mieux les protéger.

Jaylani Hussein juge également que les crimes haineux contre les musulmans et les Somaliens ont fortement augmenté depuis seize mois, et il les relie aux propos du président américain Donald Trump sur les Somaliens, tenus l’an dernier. Enfin, le Minnesota abrite la plus importante communauté somalienne des États-Unis, concentrée surtout autour de Minneapolis.