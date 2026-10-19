Face à la Chine, Volkswagen pourrait figer les salaires de 660 000 employés jusqu'en 2030

Volkswagen veut bloquer les salaires de l’ensemble de son personnel jusqu’en 2030, a annoncé lundi 19 octobre 2026 le syndicat allemand IG Metall. Selon son communiqué, « la direction du groupe a demandé aux responsables des ressources humaines du monde entier de mettre en place des « années blanches jusqu’en 2030 » ». Il s’agit, précise le syndicat, de « geler le niveau actuel des rémunérations prévu par les conventions collectives et de suspendre toute hausse salariale ». Le constructeur, basé en Allemagne, a répondu par la voix d’un porte-parole : « Nous ne commentons pas ce type de spéculations. » La consigne tombe pourtant alors que le groupe perd du terrain face aux marques chinoises.

Une directive déjà appliquée depuis octobre

Le comité d’entreprise européen et mondial a prévenu les salariés sur l’intranet du groupe, et il affirme que la directive s’applique depuis début octobre. Elle concerne plus de 660 000 personnes, dont 275 000 en Allemagne.

Le syndicat refuse toutefois que la direction décide seule : « Chez Volkswagen, l’évolution des salaires se décide à la table des négociations, pas par décret de la direction. »

Un recul qui se mesure en Chine

Pendant des décennies, Volkswagen a été le premier constructeur du marché chinois. BYD l’a dépassé en 2024, puis Geely l’a relégué à la troisième place en 2025. Rappelons que selon le cabinet AlixPartners, la part des marques étrangères en Chine est passée de 57 % en 2020 à 32 % en 2025.