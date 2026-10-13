FR-Alert : les téléphones sonnent ce mardi dans sept départements français pour un exercice national

En France, des milliers de smartphones ont sonné ce mardi 13 octobre 2026 y compris en mode silencieux. Il s’agissait en réalité d’un exercice du dispositif FR-Alert déployé dans sept départements du pays. La notification affichait la mention « Exercice » et ne demandait aucune action aux personnes concernées.

Sept départements sur la liste

Les exercices ont lieu à l’occasion de la Journée nationale de la résilience. Selon la liste relayée par Enerzine, ils concernent la Seine-et-Marne, l’Oise, la Dordogne, le Lot, le Maine-et-Loire, la Saône-et-Loire et la Sarthe. Dans l’Oise, la préfecture a prévu le test dans 17 communes cet après-midi. Elle précise qu’aucune action n’est requise de la part des citoyens et Il est donc inutile d’appeler les services d’urgence.

En réalité, l’alerte s’affiche sous la forme d’une notification accompagnée d’une sonnerie spécifique, distincte de celle des notifications classiques. En outre, elle retentit même lorsque l’appareil est réglé sur silencieux ou sur vibreur. Toutefois, les personnes qui n’ont rien reçu peuvent vérifier l’option « Alertes de test » dans les réglages de leur téléphone. D’autres se trouvaient simplement hors des périmètres visés.

Un système en service depuis juin 2022

FR-Alert est opérationnel depuis juin 2022. Il s’appuie sur le système européen EU-Alert, que le Code européen des communications électroniques imposait aux États membres au plus tard le 21 juin 2022. Depuis janvier 2024, il combine la diffusion cellulaire et l’envoi de SMS géolocalisés. Le dispositif a déjà été testé à grande échelle. Le 28 février 2023, une notification de test a été envoyée dans la plupart des régions de métropole.

Le 15 février 2024, un exercice dans un quartier du XIIIe arrondissement de Paris a généré plus de 95 000 SMS en une heure. En conditions réelles, il a servi à alerter la population de La Réunion lors du passage du cyclone Freddy, en 2023. Il peut être déclenché pour des catastrophes naturelles, des accidents industriels, des risques sanitaires ou des menaces terroristes.