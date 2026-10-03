France : un enseignant suspendu après avoir consulté du porno en plein cours

Un enseignant-chercheur de l’université de Bordeaux a été suspendu à titre conservatoire après avoir consulté du contenu pornographique pendant un TD. Son ordinateur étant toujours relié au vidéoprojecteur, les images ont été diffusées devant les étudiants.

Le 25 septembre, des étudiants de l’université de Bordeaux ont été confrontés à une scène pour le moins inattendue pendant une séance de travaux dirigés. Alors qu’ils travaillaient sur un exercice, du contenu pornographique est soudainement apparu sur le grand écran de la salle.

L’incident serait lié à l’ordinateur utilisé par l’enseignant-chercheur. Celui-ci aurait consulté le contenu alors que son écran n’était pas directement visible par les étudiants. Cependant, son ordinateur était toujours connecté au système de projection de la salle. Les images se sont donc retrouvées affichées devant l’ensemble du groupe.

Selon des témoignages publiés sur les réseaux sociaux, une étudiante aurait prévenu l’enseignant après avoir vu les images sur l’écran. Il aurait alors refermé son ordinateur. Des étudiants ont ensuite signalé les faits à l’administration de l’université.

Une suspension à titre conservatoire

Alertée, la direction de l’université de Bordeaux a engagé des premières vérifications. Dans un communiqué transmis à TF1 Info, l’établissement indique : « Après avoir recueilli les témoignages de ces étudiants, le président de l’université de Bordeaux, Dean Lewis, ainsi que la direction de la composante concernée, prennent cette situation très au sérieux. L’université mesure pleinement la gravité des faits, ainsi que le choc et le malaise qu’ils ont pu provoquer. »

L’enseignant-chercheur a ensuite été convoqué par l’université. Une instruction a été ouverte pour établir les circonstances exactes des faits et décider des suites à donner.