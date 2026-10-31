France : un gendarme grièvement brûlé après un jet de cocktail Molotov, la Gendarmerie nationale réagit

Un gendarme a été touché à la jambe par un cocktail Molotov en France, ce samedi 31 octobre 2026. La Gendarmerie nationale a révélé l’incident sur X, sous le mot-clic #31Octobre, avec des photos et une vidéo à l’appui. L’institution a dénoncé l’agression dans un texte court : « Des violences inacceptables sont commises contre les forces de l’ordre. Soutien à notre camarade gravement brûlé à la jambe par un cocktail Molotov ».

Le cocktail Molotov est un engin incendiaire artisanal, composé d’une bouteille remplie de liquide inflammable et munie d’une mèche. En flambant au contact de la cible, il peut provoquer de graves brûlures. La Gendarmerie nationale est une force à statut militaire, placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur depuis 2009.