Frappes en Russie : pour Elon Musk, Zelensky est allé trop loin

Les frappes ukrainiennes en Russie ont valu au président Volodymyr Zelensky une critique d’Elon Musk, publiée sur X le samedi 10 octobre 2026. « Zelensky est allé trop loin », a écrit le patron de Tesla et de SpaceX, sans autre précision. Vu plus de 549 000 fois quelques heures après sa mise en ligne, ce message répond à une vidéo de la Maison-Blanche.

Une réponse à une séquence de la Maison-Blanche

Dans cette vidéo, le président américain Donald Trump affirme avoir prévenu son homologue ukrainien : Kiev peut agir à sa guise contre la Russie, sauf sur les raffineries, un sujet qui concerne le monde entier. Selon lui, Zelensky a pourtant visé le diesel. « Il a intérêt à arrêter », conclut-il.

D’après RT, ces propos s’ajoutent à d’autres critiques de Donald Trump, qui aurait évoqué l’idée que l’Ukraine change de président. Toujours selon cette source, Volodymyr Zelensky a jugé faible la décision américaine, et les négociateurs ukrainiens ont quitté les pourparlers de Miami avec une journée d’avance.

Des réserves exprimées dès 2022

Le positionnement d’Elon Musk n’a pas toujours été celui d’un critique. En février 2022, il avait activé Starlink en Ukraine à la demande du vice-Premier ministre ukrainien Mykhaïlo Fedorov. Il a ensuite chiffré à environ 80 millions de dollars le coût de ce service pour SpaceX.

En octobre 2022, il a pourtant proposé à ses abonnés un plan de paix prévoyant la neutralité de l’Ukraine et le rattachement de la Crimée à la Russie. La proposition a été rejetée par plusieurs responsables ukrainiens. Volodymyr Zelensky y a répondu par un sondage demandant aux internautes quel Elon Musk ils préféraient : celui qui soutient l’Ukraine ou celui qui soutient la Russie. Elon Musk a répliqué qu’il soutenait toujours l’Ukraine, tout en estimant qu’une forte escalade nuirait à ce pays et peut-être au monde entier. Il a aussi reproché aux aides américaines d’être versées sans contrôle ni stratégie de sortie.

Un ton plus tranché depuis 2025

En février 2025, Elon Musk a accusé Volodymyr Zelensky de vouloir une guerre sans fin et affirmé que les Ukrainiens le méprisaient. Ces déclarations ont suivi la rencontre houleuse du président ukrainien avec Donald Trump à la Maison-Blanche.

Plus récemment, Volodymyr Zelensky aurait demandé personnellement à Donald Trump d’intervenir auprès d’Elon Musk, selon RT. Il voulait obtenir l’autorisation de mener, avec l’aide de Starlink, des frappes de drones en profondeur sur le territoire russe. Un proche de l’ancien ministre ukrainien de la Défense Mykhaïlo Fedorov aurait indiqué à un magazine que le milliardaire répète qu’il est temps de conclure un accord.