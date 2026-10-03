Frappes russes : le maire de Kiev alerte sur une situation « extrêmement dramatique »

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, alerte sur la situation dans la capitale après plusieurs frappes russes. Il estime désormais que la capacité de la ville à continuer de fonctionner est une question de « sécurité et de survie ».

Vendredi 2 octobre, le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a tiré la sonnette d’alarme après une réunion du Conseil de défense de la ville. Il a décrit une situation « très dramatique », estimant qu’il n’était plus possible de faire comme si les habitants pouvaient continuer à vivre normalement, comme en temps de paix.

« La capitale se trouve dans une situation très dramatique. Nous ne pouvons plus faire comme si nous pouvions vivre comme en temps de paix », a affirmé Vitali Klitschko à l’issue d’une réunion du Conseil de défense de Kiev le 2 octobre.

Au même moment, les frappes russes compliquent les déplacements entre les deux rives du Dniepr. Le réseau de ponts qui relie les deux rives du Dniepr est particulièrement touché. Le pont Sud a été frappé à plusieurs reprises depuis le 1er octobre. Vendredi matin, les autorités municipales ont annoncé sa fermeture complète à la circulation. Des restrictions ont également été instaurées sur le pont Paton et le pont du Métro.

Cependant, les difficultés rencontrées par Kiev ne se limitent pas aux ponts. Quelques jours auparavant, le 30 septembre, une importante campagne aérienne russe avait déjà visé le réseau énergétique ukrainien. Des installations électriques autour de la capitale avaient notamment été touchées, provoquant des coupures de courant dans certaines zones de Kiev.

Les effets des frappes se font donc sentir bien au-delà du réseau électrique. À Kiev, les autorités doivent aussi composer avec les difficultés de circulation et les dégâts causés aux infrastructures de la ville. Samedi 3 octobre, le pont Nord, qui relie les deux rives du Dniepr, a été touché à son tour par une frappe russe. La chaussée et le réseau aérien des trolleybus ont été endommagés, entraînant la fermeture du pont dans le sens de la rive gauche vers la rive droite.