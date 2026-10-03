« Gays for Palestine » : Trump veut les envoyer négocier et se moque d’eux

Lors d’un meeting en Alabama, Donald Trump s’est attaqué au slogan « Gays for Palestine », en ironisant sur le soutien de personnes LGBTQ+ à la cause palestinienne. Une sortie qui reprend un argument déjà utilisé par le président américain plusieurs mois plus tôt.

Donald Trump a de nouveau évoqué le mouvement « Gays for Palestine » lors d’un meeting organisé vendredi 2 octobre à Mobile, dans l’Alabama. Devant ses partisans, le président américain s’est interrogé sur les raisons qui peuvent pousser des personnes homosexuelles à soutenir la cause palestinienne.

« Je l’ai vu aujourd’hui et je me suis dit : attendez une minute. Des gays pour la Palestine », a déclaré Donald Trump, avant de questionner son public sur le traitement réservé aux homosexuels « dans cette partie du monde ». Il a ensuite poursuivi sur un ton sarcastique : « Envoyons-les un jour négocier. On verra bien. Vous ne les reverrez plus jamais ! »

Toutefois, le président américain n’a pas précisé avec qui ces personnes seraient censées négocier ni sur quel sujet. Le Président américain a tenu ces propos alors qu’il évoquait également les mesures financières prises par son administration et les élections de mi-mandat de novembre.

Un argument déjà utilisé en mars

Pour rappel, Donald Trump avait tenu des propos similaires en mars 2026 lors d’une interview accordée à Fox News. Il avait alors cité les slogans « Women for Palestine » et « Gays for Palestine », avant d’affirmer que les homosexuels étaient tués en Palestine. Cependant, cette présentation avait suscité des réserves sur les exemples utilisés.