GTA 6 : Burna Boy décroche un rôle dans le célèbre jeu

Burna Boy fera partie des voix d’AfroBank FM, une radio de GTA 6 consacrée aux musiques africaines. Le chanteur nigérian connaît déjà la franchise, mais il y tiendra cette fois un rôle différent.

Burna Boy s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière internationale avec Grand Theft Auto VI (GTA 6). En effet, ;e chanteur nigérian figure parmi les artistes sélectionnés pour animer les stations de radio virtuelles du jeu développé par Rockstar Games. Il partagera notamment le micro d’AfroBank FM avec le DJ et producteur allemand Palms Trax.

Dans le jeu, l’artiste apparaîtra sous le nom de Burna. Sa participation s’inscrit dans une programmation musicale qui fait une place aux sonorités africaines. En effet, AfroBank FM proposera différents styles, allant des classiques du XXe siècle aux découvertes musicales, en passant par l’amapiano et le 3-step. Cette sélection entend ainsi réunir plusieurs courants musicaux du continent dans l’univers du célèbre jeu vidéo.

Burna Boy n’en est toutefois pas à sa première apparition dans la franchise. Son titre Killin Dem, enregistré avec Zlatan, figurait déjà sur iFruit Radio dans GTA V. Par ailleurs, Gettin’ Money avait été associé à une mise à jour de GTA Online consacrée à Cayo Perico. Avec GTA 6, Burna Boy ne se contentera pas de faire entendre sa musique : il participera aussi à l’animation d’AfroBank FM.

Une programmation musicale internationale

Le chanteur nigérian rejoint une liste d’artistes issus de différents horizons musicaux. Parmi eux figurent Bad Bunny, Lana Del Rey, Morgan Wallen, Robyn, Trick Daddy et Trina. Les membres du groupe de heavy metal Slayer, Kerry King et Tom Araya, participeront également à l’animation d’une station.

GTA 6 est attendu le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D’ici sa sortie, les informations sur les stations de radio et les artistes associés permettent déjà d’entrevoir l’importance de la bande-son dans ce nouvel épisode.