Les tensions entre la Russie et l’Europe ne cessent de croître depuis plusieurs mois. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé, jeudi 22 octobre 2026, que ceux qui cherchent depuis des siècles à infliger une défaite stratégique à la Russie devraient en reconnaître les réalités. Lors d’un entretien accordé au journaliste Pavel Zarubin, de la télévision publique russe, il a jugé qu’il était « impossible » de vaincre la Russie sur le champ de bataille.

En effet, lors d’un forum culturel à Saint-Pétersbourg le 25 septembre dernier, Vladimir Poutine avait déjà répondu aux accusations selon lesquelles Moscou préparerait une attaque contre des États européens : « Nous ne nous préparons à aucune action militaire contre l’Europe. » La veille, le quotidien espagnol El Mundo affirmait que la Russie pourrait utiliser des drones lancés depuis des navires en Méditerranée pour frapper des infrastructures en France, en Italie et en Espagne, une information que le Kremlin a qualifiée de manœuvre de désinformation.

Une « schizophrénie politique »

Dans son entretien, le chef de l’État russe s’en prend directement au discours européen. « On parle constamment de la menace russe et du début des préparatifs de guerre avec la Russie, ce qui, à mon avis, est une sorte de schizophrénie politique », a-t-il déclaré, ajoutant espérer que « cela aussi passera ».

Il a cherché à rassurer ses interlocuteurs : « Je veux que nous soyons entendus : nous ne voulons pas faire la guerre à l’Europe et nous ne nous y préparons pas. » Pour Poutine, les peuples européens « ne veulent pas faire la guerre à la Russie ».

Vladimir Poutine a adressé une mise en garde à ceux qui, selon lui, ont voulu affaiblir la Russie au fil de l’histoire. Ceux-ci « comprendront les réalités » et « réaliseront qu’il vaut mieux vivre en amitié avec la Russie, car cela correspond aux intérêts de leurs peuples ».