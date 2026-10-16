Guerre en Ukraine : derrière les victoires militaires, Poutine poursuit un autre objectif

Les victoires militaires russes doivent désormais produire des résultats politiques, selon Vladimir Poutine. Le président de la Russie a exposé cette position vendredi 16 octobre 2026, lors d’une réunion avec des responsables militaires. Il souhaite que les avancées de son armée en Ukraine permettent à Moscou d’obtenir des concessions dans le cadre d’éventuelles négociations. « Chaque fois que nous remportons une victoire militaire sur le terrain, nous devons enregistrer et consolider cette victoire pour en faire également une victoire politique », a-t-il déclaré.

Pour le dirigeant russe, les succès obtenus sur le terrain doivent être suivis d’une reconnaissance politique: « Nous devons la transformer en un document consacrant la défaite de l’adversaire et obtenir les concessions nécessaires pour renforcer notre position », a-t-il ajouté.

Lors de cette même réunion, Poutine a également évoqué le fait que la création d’une zone de sécurité en territoire ukrainien ne serait pas négociable. Selon Reuters, cette zone concernerait les secteurs frontaliers des régions de Soumy et de Kharkiv. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué qu’elle devait s’étendre sur environ 660 kilomètres et que les forces russes en contrôleraient déjà près de 70 %.

Rappelons que les États-Unis, dirigés par Donald Trump, poursuivent leurs efforts diplomatiques pour favoriser une issue à la guerre. Toutefois, les questions territoriales demeurent un désaccord majeur entre Moscou et Kiev.