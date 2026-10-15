Guerre en Ukraine : les missiles Patriot s'épuisent, un chiffre révèle les difficultés de Kiev

Les réserves ukrainiennes de missiles intercepteurs Patriot seraient presque épuisées. Selon une enquête du Washington Post publiée le 15 octobre, l’Ukraine ne disposait plus que de dix missiles de ce type au 7 octobre. De plus, un responsable ukrainien cité par le quotidien américain affirme que la plupart auraient depuis été utilisés contre les frappes russes, ne laissant que quelques unités disponibles.

Une autre source interrogée par CNN va plus loin. En effet, elle affirme que les stocks seraient désormais entièrement épuisés.

Des livraisons incertaines et des tensions avec Washington

Selon le Washington Post, les livraisons de missiles seraient devenues irrégulières depuis mai. Des responsables ukrainiens regrettent également l’absence de garanties sur les prochains approvisionnements, même si l’OTAN assure que les expéditions se poursuivent.

Cette pénurie intervient après plusieurs désaccords entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Le président ukrainien a récemment critiqué les restrictions imposées aux communications satellitaires Starlink ainsi que les difficultés rencontrées dans le partage de renseignements militaires américains.

Mais les tensions se sont encore plus accentuées après un accord entre Washington et Moscou concernant le diesel russe. Finalement, Trump a également demandé à Kiev de mettre fin à ses frappes contre les installations pétrolières russes mais aussi plus grave, le départ de Zelensky du pouvoir.