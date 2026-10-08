Guerre en Ukraine : Poutine songerait à rappeler le « général Armageddon », selon The Sun

Vladimir Poutine envisagerait de replacer le général Sergueï Surovikin à la tête des forces russes en Ukraine, affirme The Sun. Toutefois, aucune confirmation officielle n’a été relevée à ce stade. Le commentateur militaire russe Viktor Baranets, cité par le tabloïd britannique, estime que « les généraux comme lui ne restent pas assis sur le canapé ». Selon lui, Surovikin serait actuellement revenu à Moscou. Il assure aussi que « la Russie et son armée ont besoin de tels généraux ». Le major-général britannique à la retraite Chip Chapman avance que Surovikin pourrait être chargé, cet hiver, de briser la volonté des Ukrainiens par la famine et des frappes massives sur Kiev.

Un général écarté après l’affaire Wagner

Rappelons que Surovikin a dirigé les forces russes en Ukraine d’octobre 2022 à janvier 2023. Remplacé par Valeri Gerasimov, il s’est ensuite retiré de la scène publique après la rébellion d’Evgueni Prigojine. Le ministère britannique de la Défense le disait en 2025 chargé d’un groupe de spécialistes militaires russes à l’ambassade de Russie en Algérie. Ni le Kremlin ni le ministère russe de la Défense n’ont, à ce stade, confirmé son retour.