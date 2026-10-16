Guerre en Ukraine : Trump juge Zelensky moins disposé à négocier que Poutine

Le président américain a vivement critiqué son homologue ukrainien après la reprise des frappes contre les raffineries russes. En effet, Donald Trump estime que Volodymyr Zelensky complique davantage les discussions sur la fin du conflit.

Le jeudi 15 octobre, lors d’un entretien avec la chaîne américaine Newsmax, le président des États-Unis a dénoncé la reprise par l’Ukraine des frappes contre les raffineries russes, qu’il juge préjudiciables aux efforts de paix. « Je pense que c’est une honte », a-t-il déclaré qui estime qu’il existait « beaucoup d’autres cibles » possibles.

Il est important de noter que Kiev a repris ses attaques contre des installations pétrolières russes, dont une raffinerie du groupe Rosneft située au sud-est de Moscou après une brève période de trève. Pour Donald Trump, ces opérations contribuent à la hausse des prix du pétrole. « Tout ce que fait » Volodymyr Zelensky, « c’est de faire grimper les prix mondiaux du pétrole », a-t-il lancé, dans un contexte de tensions renouvelées entre Washington et Kiev.

Par ailleurs, le président américain a également remis en cause la volonté de son homologue ukrainien de mettre fin au conflit. « Zelensky n’est pas quelqu’un de bien avec qui traiter », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « Il ne veut pas parvenir à un accord. Il dit qu’il veut parvenir à un accord, mais ce n’est pas le cas. » Interrogé sur la possibilité de mettre un terme à la guerre avant la fin de son mandat, Donald Trump a déclaré : « Je pense qu’ils aimeraient tous les deux voir cette guerre prendre fin. Mais je trouve que Zelensky est moins disposé à négocier que Poutine », a-t-il déclaré. Pour mémoire, le 9 octobre, Vladimir Poutine avait lui-même jugé peu probable une reprise immédiate des pourparlers avec Kiev, tout en se disant disposé à les envisager après les élections parlementaires russes.