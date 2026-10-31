Haïti : le chef du gang 400 Mawozo se dit prêt à dialoguer avec Bukele

Wilson Joseph, dit Lanmò Sanjou, chef du gang 400 Mawozo, a proposé de discuter avec le président salvadorien Nayib Bukele dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux fin octobre 2026 en Haïti. En outre, Il a nié toute responsabilité dans la disparition de quatre militaires salvadoriens, et a assuré que « s’ils étaient entrés sur son territoire, il ne les aurait pas fait tuer, mais aurait négocié avec Bukele« .

Un changement de ton en quelques jours

Et pour cause, ce message tranche avec celui du 22 octobre. Le chef de gang s’était alors filmé devant des munitions pour répondre à Nayib Bukele, qui avait écrit la veille sur X : « Nous en avons fini avec les gangs au Salvador, et nous pouvons en finir avec les vôtres aussi ». Lanmò Sanjou avait riposté que son groupe se battrait pour rester en vie, avant d’adoucir son discours une fois les renforts salvadoriens arrivés sur place.

En effet. dans sa nouvelle vidéo, il a présenté la mort des quatre hommes comme une erreur et a évoqué des affrontements en zone contrôlée par le gang rival Chèn Mechan.

Pendant ce temps, El Salvador a fait passer son contingent de 124 soldats à plus d’un millier, et annonce désormais plus de 2 000 hommes. Nayib Bukele a promis que ses forces donneraient une leçon aux gangs, tout en niant toute volonté d’invasion.

Rappelons que Wilson Joseph est visé par des sanctions de l’ONU depuis décembre 2023, et Washington avait offert jusqu’à un million de dollars pour son arrestation.