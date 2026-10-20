Impact sur le pare-brise et prise en charge par votre assurance

Il suffit parfois d’un caillou projeté sur la route pour abîmer un pare-brise. La réparation peut coûter alors cher, surtout sur les voitures récentes. Selon les garanties du contrat, l’assurance auto peut couvrir tout ou partie des frais. Voici ce qu’il faut savoir sur les démarches à suivre et la prise en charge.

Les démarches à suivre immédiatement après un impact

Dès qu’un impact pare brise apparaît, la première chose à faire est de mesurer la fissure. Si elle est en dessous de 2,5 cm, une réparation suffit dans bien des cas. Cette solution est économique, sachant qu’un remplacement peut coûter jusqu’à 2 000 € sur un véhicule récent bardé de capteurs.

Il faut ensuite appeler l’assureur. La réparation d’un impact est souvent prise en charge sans franchise, ce qui permet de conserver le vitrage d’origine et d’éviter une perte de valeur. Autre point rassurant pour ceux qui hésitent à déclarer : un bris de glace seul ne fait pas bouger le bonus dans la plupart des contrats français. La déclaration du sinistre ne coûte donc rien au conducteur.

La prise en charge des réparations par l’assurance

La garantie bris de glace peut couvrir la réparation ou le remplacement en cas d’impact pare brise. Les conditions dépendent des contrats d’assurance auto. Sur ce sujet, Roole rappelle les principales aides à la réparation et les règles à connaître concernant ce genre d’incident.

En tout état de cause, la franchise est souvent nulle pour une simple réparation. Elle peut atteindre 100 € pour un remplacement complet selon le contrat. Chez certains réparateurs partenaires, l’assurance règle directement les frais pris en charge. À savoir que la loi Hamon laisse l’automobiliste libre de choisir son réparateur. Il n’est donc pas obligé de passer par celui proposé par sa compagnie d’assurance.

Les solutions d’assurance et les garanties

Les contrats d’assurance auto proposent généralement trois niveaux de couverture, dont la responsabilité civile, le tiers étendu et la formule tous risques. La garantie bris de glace est souvent incluse dans les deux dernières. Elle peut couvrir un impact causé par un gravillon ou un autre objet projeté sur la route.

Un bris de glace sans autre dommage n’entraîne pas de malus. En revanche, la situation est différente si le vitrage est endommagé lors d’un accident dont vous êtes responsable. Le vandalisme relève d’un autre cas. Si quelqu’un abîme volontairement votre pare-brise, un dépôt de plainte peut être nécessaire pour faire jouer la garantie concernée.

D’une manière générale, l’assuré dispose de 5 jours ouvrés après un sinistre pour prévenir son assureur. Ce délai peut varier selon les contrats et la nature du sinistre.

L’importance de connaître ses garanties

Le remplacement d’un pare-brise avec des équipements ADAS ou un vitrage acoustique peut coûter jusqu’à 2 000 €. Une réparation à la résine revient plutôt entre 100 et 150 €. Avant de faire face à une telle dépense, mieux vaut donc savoir ce que votre assurance voiture prend en charge. Pour éviter les mauvaises surprises, il est important de :

Relire le contrat d’assurance auto avant tout sinistre : les exclusions et franchises varient d’un assureur à l’autre, et une découverte tardive peut coûter cher.

: les exclusions et franchises varient d’un assureur à l’autre, et une découverte tardive peut coûter cher. Mémoriser les délais de déclaration : dépasser la fenêtre prévue au contrat entraîne souvent un refus de prise en charge.

: dépasser la fenêtre prévue au contrat entraîne souvent un refus de prise en charge. Privilégier un réparateur agréé : le tiers payant évite d’avancer des sommes parfois élevées, le remboursement direct étant conditionné à ce choix.

: le tiers payant évite d’avancer des sommes parfois élevées, le remboursement direct étant conditionné à ce choix. Anticiper le risque d’amende : rouler avec un pare-brise fissuré altérant la visibilité expose à 135 €, voire 750 € en cas de contestation.

: rouler avec un pare-brise fissuré altérant la visibilité expose à 135 €, voire 750 € en cas de contestation. Vérifier la couverture technologique : un contrat ancien peut ne pas prévoir le recalibrage des capteurs ADAS, pourtant obligatoire après remplacement.

Un simple impact sur le pare-brise peut donc entraîner des frais importants. Il est essentiel de lire son contrat d’assurance auto à l’avance pour savoir ce qui est couvert, le montant de la franchise et les démarches à effectuer après un sinistre.