Iran : ce que les USA exigent avant d'envisager un accord avec Téhéran

Les relations entre les États-Unis et l’Iran ont connu un grand bouleversement en 2026 lorsque Washington a lancé une opération militaire sur Téhéran. Depuis lors, le monde retient son souffle en espérant que les deux ennemis vont mettre balle à terre. Washington et Téhéran pourraient-ils reprendre les négociations avant une nouvelle escalade militaire ? C’est l’objectif d’une initiative diplomatique menée par le vice-président américain JD Vance.

D’après des sources concordantes émanant du Wall Street Journal, le vice-président américain aurait adressé une lettre à Mohsen Rezaei, qui est le responsable iranien à la sécurité nationale. Un accord serait envisageable, mais à des conditions strictes, notamment du côté américain. Washington exige des concessions nucléaires et l’Iran réclame un allègement économique immédiat. La lettre aurait été envoyée à la demande de Donald Trump. Peut-on vraiment croire que les deux pays vont trouver un accord avant la fin de l’année ? Pour le moment, rien n’est moins sûr.

Selon des sources bien introduites, la missive de JD Vance vise à déterminer si les États-Unis et Téhéran peuvent trouver un terrain d’entente. Ces derniers jours, Donald Trump a soufflé le chaud et le froid en ce qui concerne le dossier iranien. Des fois, il se montre catégorique, avec des discours va-t-en-guerre et une approche hostile. Parfois, le magnat de l’immobilier semble faire preuve de retenue, mais on ne sait jamais sur quel pied il danse, ce qui rend le dossier particulièrement complexe.

Comme on l’a signalé plus haut, les discussions se heurtent aux exigences des deux camps. Téhéran va-t-il accepter de mettre en pause certains aspects stratégiques de son programme nucléaire ? En tout cas, les Américains restent fermes là-dessus, et c’est cet aspect qui va déterminer la suite des négociations. De leur côté, les autorités iraniennes contestent les conditions américaines concernant leurs activités d’enrichissement de l’uranium. Au vu du contexte, la lettre de JD Vance constitue une tentative de rapprochement. Il n’y a pas encore de garantie que les deux camps parviennent à s’entendre sur l’essentiel.