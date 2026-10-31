Iran : Riyad et Ankara veulent empêcher Trump de suivre Netanyahu

Une intervention militaire américaine contre l’Iran inquiète l’Arabie saoudite et la Turquie. En effet, les deux pays tentent de convaincre Donald Trump de laisser une chance aux négociations, malgré les pressions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

Selon des informations rapportées par Axios, Riyad et Ankara ont demandé à Donald Trump de laisser davantage de temps aux négociations avec l’Iran alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu chercherait à obtenir le soutien américain pour une opération militaire conjointe après le scrutin du 3 novembre.

En effet, une nouvelle confrontation pourrait menacer les intérêts économiques et sécuritaires des pays de la région. D’ailleurs, l’Arabie saoudite garde notamment en mémoire les attaques du 14 septembre 2019 contre les installations pétrolières d’Abqaiq et de Khurais qui avaient provoqué une forte perturbation de la production pétrolière du royaume. En outre, le rétablissement des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran en mars 2023, sous médiation chinoise, témoigne d’une volonté de préserver le dialogue.

Par ailleurs, du côté turc, la proximité géographique constitue un autre facteur déterminant car la Turquie partage une frontière terrestre de 560 kilomètres avec l’Iran. Mais aussi, les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis plusieurs siècles et ont conservé une frontière relativement stable depuis le traité de Zuhab de 1639 même si leurs intérêts ne convergent pas systématiquement.