Israël : Un ex-proche de Netanyahou prédit de lourdes conséquences s'il est réélu

Ancien allié de Benjamin Netanyahou, le milliardaire Ronald Lauder rompt le silence et met en garde les Israéliens contre les conséquences d’une nouvelle victoire du Premier ministre. Par ailleurs, il dénonce une dégradation de la démocratie et critique la place accordée à l’extrême droite dans la vie politique du pays.

Ronald S. Lauder, président du Congrès juif mondial depuis 2007, prend publiquement ses distances avec Benjamin Netanyahou. En effet, dans un entretien accordé au quotidien israélien Haaretz, publié le 22 octobre 2026, le milliardaire américain appelle les électeurs à mesurer les risques d’une réélection du chef du gouvernement.

Pour rappel, Lauder et Netanyahou entretiennent des relations étroites depuis plusieurs décennies. Dès les années 1980, le milliardaire compte parmi les alliés du responsable politique israélien. Lors de la campagne électorale de 1996, il aurait notamment apporté un soutien financier à Netanyahou et contribué à faire intervenir le stratège américain Arthur Finkelstein qui a contribué à la victoire serrée de Netanyahou face à Shimon Peres, avec environ un point d’écart.

Aujourd’hui, le ton a changé. « Je suis resté silencieux pendant 20 ou 30 ans », confie Lauder à Haaretz avant de poursuivre : « Ce qui rendait Israël si particulier par rapport aux autres pays, c’était sa véritable démocratie. Ce que nous voyons aujourd’hui ressemble davantage à une république bananière. Si Bibi est élu, Israël risque de subir de lourdes pertes».