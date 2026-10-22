Italie : 90 % des demandes d'asile marocaines rejetées en 2025, contre 65 % pour les Nigérians

En Italie, neuf demandes d’asile marocaines sur dix ont été refusées en 2025, alors que les Nigérians ont été rejetés dans 64,9 % des cas, selon le rapport de l’Asylum Information Database (AIDA) arrêté au 31 décembre 2025. En effet, les Marocains ont déposé 9 485 demandes dans l’année, contre 3 385 pour les Nigérians. Ces taux sont calculés sur les décisions de première instance, et l’AIDA a précisé que « les rejets incluent les décisions d’irrecevabilité ». Ils sont à comparer avec la moyenne nationale, fixée à 70 % de refus pour l’ensemble des nationalités.

Pour le Maroc, l’AIDA a recensé 6 315 décisions sur l’année, dont 5 695 rejets, pendant que seuls 95 demandeurs ont obtenu le statut de réfugié, cinq la protection subsidiaire et 520 la protection spéciale, la forme humanitaire propre à l’Italie. Pourtant, la file d’attente reste longue, car 11 960 dossiers marocains étaient encore en suspens fin 2025, soit près du double des décisions rendues sur l’année.

Le Nigeria, seul pays subsaharien du classement

Le Nigeria se distingue des autres nationalités africaines. L’AIDA a comptabilisé 3 390 décisions, dont 2 220 refus, mais aussi 660 statuts de réfugié, 55 protections subsidiaires et 460 protections spéciales. Ainsi, le taux de reconnaissance du statut de réfugié atteint ainsi 19,47 %, contre 5,7 % pour l’ensemble des demandeurs en Italie. Au total, 34,66 % des Nigérians ont obtenu une forme de protection, soit plus que la moyenne nationale de 30 %. C’est aussi le seul pays d’Afrique subsaharienne parmi les dix premières nationalités de demandeurs. En revanche, 4 120 dossiers nigérians attendaient toujours une réponse à la fin de l’année.

Les deux autres pays d’Afrique du Nord du classement se rapprochent davantage du cas marocain. Et pour cause, la Tunisie a enregistré 6 290 demandes et 85,41 % de rejets, tandis que l’Égypte, avec 11 790 demandes, a été refusée dans 83,30 % des cas. En outre, l’Égypte concentre le plus gros stock de dossiers non traités parmi les nationalités africaines, avec 24 990 demandes en attente et dépasse ainsi le chiffre du Maroc et de la Tunisie réunis, qui totalisent 18 140 dossiers.

Ces écarts s’inscrivent dans un système déjà saturé. En effet, l’Italie a enregistré 126 635 premières demandes en 2025, et 234 165 dossiers restaient en attente de décision au 31 décembre. L’AIDA a toutefois signalé que les données sur les dossiers en attente sont marquées « faible fiabilité » dans la base d’Eurostat dont elle tire ses chiffres.