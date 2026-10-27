Japon : un ministre appelle à se préparer aux catastrophes avec au moins 3 jours d'autonomie

Le ministre japonais chargé de la prévention des catastrophes, Goshi Hosono, a demandé le 26 octobre 2026 aux foyers du Japon de se préparer à vivre sans secours. Dans une émission en ligne de Fuji TV, il a affirmé : « Au minimum trois jours, et moi, j’aimerais dire une semaine. À la maison, même sans aide publique, il faut que vous prépariez correctement de la nourriture, des toilettes et de l’eau ».

Hosono a annoncé qu’il adresserait une « demande d’urgence » le 2 novembre, jour du lancement de la nouvelle Agence de prévention des catastrophes qui visera les ministères, toutes les préfectures et l’ensemble de la population. Rappelons que cette consigne reprend les recommandations habituelles du gouvernement. En effet, le Cabinet Office japonais conseille environ trois litres d’eau par personne et par jour, soit 21 litres pour une semaine.

Le ministre a aussi fait des abris d’urgence sa première priorité et veut y généraliser le sigle TKBB, pour toilettes, cuisine avec repas chauds, lits et bains. Pour rappel, Hosono est en poste depuis le 17 septembre 2026, date de sa nomination par la Première ministre Sanae Takaichi.