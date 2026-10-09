Journée mondiale du coton : croisement de réflexions sur le commerce et la transformation

La Journée mondiale du coton est célébrée chaque 7 octobre. Pour l’édition 2026, les activités commémoratives se déroulent les 7 et 8 octobre à Tachkent, en Ouzbékistan, autour du thème « Le coton au service du bien commun : construire la prospérité à travers le commerce, la transformation et les partenariats ». Elles réunissent des représentants de gouvernements, d’organisations internationales, d’institutions financières et du secteur privé pour réfléchir à l’avenir de la filière et aux moyens de renforcer sa contribution au développement économique.

Le programme comprend un dialogue sur le commerce, la transformation et les partenariats. Des représentants de l’Ouzbékistan, des pays du C-4+, de l’Organisation mondiale du commerce et de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) y échangent sur les moyens de renforcer la compétitivité des économies cotonnières.

Des séances plénières sont consacrées à la chaîne de valeur du coton, à la qualité et à la traçabilité des approvisionnements, ainsi qu’à l’investissement et à l’innovation. Le Bénin est représenté par son ambassadeur, Angelo Dan, coordonnateur des pays du C-4+. Les activités se poursuivent le 8 octobre avec une visite technique. Les participants découvriront des installations de transformation textile, un institut de recherche sur le coton et un champ expérimental, avant une visite du Centre de la civilisation islamique en Ouzbékistan.