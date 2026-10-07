Kemi Seba : le 20 novembre pourrait être décisif pour son dossier d'extradition vers le Bénin

L’activiste béninois Kemi Seba est-il sur le point d’être extradé vers le Bénin ? C’est du moins l’interrogation que suscite la dernière audience sud-africaine. En effet, la justice sud-africaine a été formelle. Le président de l’Ong « Urgences panafricanistes » ne peut prétendre à un statut diplomatique. Le 6 octobre dernier, les juges ont fait savoir qu’ils ne disposent d’aucun élément pouvant leur permettre de s’aventurer sur ce terrain.

L’activiste béninois se retrouve en difficulté sans protection diplomatique. Le 20 novembre prochain, date de la prochaine audience consacrée à l’examen de la demande d’extradition, Kemi Seba risque d’être livré aux autorités béninoises. Ces dernières ont enclenché la procédure depuis plusieurs semaines. Il est notamment accusé d’« apologie de crime contre l’État », d’« incitation à la haine et à la violence » et d’« incitation à la rébellion » pour avoir apporté ouvertement son soutien à la tentative de coup d’état du 7 décembre dernier.

Il a été mis aux arrêts depuis 13 avril à Prétoria. Il s’apprêtait à quitter par des voies illégales l’Afrique du Sud où il avait élu domicile depuis quelques mois. Il était en compagnie de son fils ainsi que d’un suprémaciste blanc. En Septembre, l’audience avait été reportée. Le préalable de l’examen du statut diplomatique n’avait pas encore été discuté.