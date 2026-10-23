Kenya : un immeuble en construction de 12 étages s'effondre à Nairobi

Un chantier de 12 étages s’est écroulé à Nairobi, la capitale du Kenya, vendredi 23 octobre 2026. En effet, l’immeuble qui se trouvait sur la 9th Street, dans le quartier d’Eastleigh, une zone commerciale très fréquentée, s’est écroulé vers 13 h 40, selon la Croix-Rouge kényane. Cet effondrement survient moins d’un an après celui d’une autre tour en construction dans la ville.

Les secours dépêchés sur place

L’antenne de Nairobi de la Croix-Rouge kényane a envoyé une équipe sur les lieux. Dans un message publié sur X, l’organisation a écrit : « L’équipe de Nairobi a été dépêchée sur place pour soutenir l’intervention ». Des images filmées par des habitants ont montré un épais nuage de poussière qui a envahi les rues voisines, pendant que des passants s’éloignaient en courant.

Cependant, le bureau du gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja, a indiqué dans un communiqué que des personnes pourraient se trouver sous les décombres. Il a aussi précisé que le rez-de-chaussée du bâtiment était occupé. Aucun bilan humain n’a été communiqué à ce stade, et la cause de l’effondrement n’a pas été précisée.

Un précédent récent dans la capitale

Pour rappel, le 2 janvier 2026, un immeuble de 16 étages en construction s’était déjà effondré dans le quartier de South C, vers 4 h 30, d’après un rapport de police. Un piéton touché par des débris avait été conduit à l’hôpital de Mbagathi, où son état était stable.