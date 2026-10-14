Kylian Mbappé : après le PSG, un nouveau litige judiciaire

Après son conflit financier avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait face à une nouvelle affaire liée à ses relations avec ses conseils juridiques. En effet, son avocate historique, Delphine Verheyden, a saisi le Conseil de l’ordre des avocats de Paris pour obtenir le paiement de ses honoraires, selon la presse française.

Après plusieurs mois de bataille juridique avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant du Real Madrid voit désormais sa séparation avec son avocate historique, Me Delphine Verheyden, s’accompagner d’un différend financier. En effet, selon L’Équipe, l’avocate estime que les termes de sa convention d’honoraires n’ont pas été respectés et a saisi le Conseil de l’ordre des avocats de Paris.

Pendant près de dix ans, Me Verheyden a accompagné Kylian Mbappé sur des questions contractuelles et liées à ses droits à l’image. Mais cette collaboration a pris fin en août 2026. Selon L’Équipe, la décision a été prise par Fayza Lamari, mère du joueur, et Ziad Hammoud, directeur général d’Interconnected Ventures, la société chargée de gérer ses intérêts économiques.

Un précédent conflit financier avec le PSG

Pour rappel, le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG s’était déjà joué sur le terrain judiciaire. En effet, le 16 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris avait condamné le club à lui verser près de 60,9 millions d’euros pour des salaires, des primes et des congés payés impayés alors que le PSG réclamait, de son côté, 440 millions d’euros au joueur.

En février 2026, le PSG avait annoncé qu’il ne ferait pas appel de cette condamnation. Toutefois, un autre volet du conflit a connu un rebondissement en septembre 2026 : la cour d’appel de Paris a condamné Mbappé à verser 60 000 euros à son ancien club en réparation du préjudice lié à l’indisponibilité de sa trésorerie pendant les saisies conservatoires pratiquées en 2025. Par ailleurs, l’enquête ouverte après la plainte de Mbappé pour harcèlement moral contre le PSG s’est achevée par un non-lieu, annoncé début octobre 2026, après le retrait de sa plainte.