Kylian Mbappé garde un réflexe de Bondy jusque dans ses chaussures sur mesure

Kylian Mbappé a révélé dans un entretien accordé à Onze Mondial qu’il garde une habitude conservée depuis l’enfance malgré son équipement personnalisé. Par ailleurs, l’attaquant français s’est également exprimé sur les critiques et l’image de joueur parfait qui lui est parfois attribuée.

Kylian Mbappé a révélé dans le numéro 385 du magazine Onze Mondial, publié le lundi 19 octobre 2026 qu’il conserve une habitude surprenante malgré son statut de footballeur professionnel. En effet, L’attaquant français a révélé qu’il joue sans semelles à l’intérieur de ses chaussures, un geste qu’il reproduit depuis son enfance et qu’il n’a pas abandonné, même avec des crampons conçus sur mesure.

Pour expliquer ce geste, Kylian Mbappé remonte à ses premières années de football. Il a évolué à l’AS Bondy entre 2004 et 2011, avant de rejoindre l’INF Clairefontaine.

« J’ai une habitude qui est très mauvaise, ce n’est pas bien, mais je le fais : je joue sans semelles. Donc à tous les enfants : n’enlevez pas vos semelles ! Gardez vos semelles ! J’ai fait l’erreur de faire ça gamin, je joue sans semelles depuis tout petit. Pourtant j’ai les meilleures chaussures maintenant, je n’ai aucune raison de ne pas mettre de semelles, mais c’est le réflexe de l’enfant de Bondy d’enlever sa semelle, même sur des chaussures sur mesure ! (Rires)», a-t-il expliqué dans l’entretien.

Mbappé assume aussi ses erreurs

Au cours de ce même entretien, le joueur s’est également exprimé sur l’image de perfection parfois associée aux sportifs de haut niveau. Cependant, il refuse de se présenter comme un joueur irréprochable et estime que les commentaires télévisés ne reflètent pas toujours la réalité.

« Sans manquer de respect à personne, ceux qui pensent que je suis parfait n’ont pas la télé ! (Rires.) Parce que je pense que j’ai démontré à maintes et maintes reprises que je pouvais faire des conneries ! Et je suis OK avec ça. Je pense que c’est bien aussi. Personne ne te connaît réellement à travers la télé. Donc c’est difficile pour une personne de pouvoir analyser. C’est pour ça que parfois, il y a des analyses qui sont en décalage avec la réalité. », a-t-il lancé avec humour.