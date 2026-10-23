La BOA-Bénin et la BOAD mobilisent 33,2 milliards FCFA pour une usine de ciment à Sèmè-Podji

Jeudi 1er octobre 2026, Cotonou a accueilli la signature d’un document de garantie lié à un accord de prêt entre Bank of Africa-Bénin, la BOAD et la Société des Ciments du Bénin. Les deux institutions financières ont apporté 33,2 milliards FCFA pour agrandir l’usine de la SCB, désormais implantée à Sèmè-Podji. La SCB a été fondée en 1967 et est connue sous la marque Ciment Bouclier. M. Pierre Amida est le fondateur et le PDG de cette société.

Un jalon pour l’industrialisation nationale

La représentante résidente de la BOAD au Bénin, Sandra Amichia, voit « une étape symbolique », qui clôt des mois de travail avec BOA-BENIN et SCB Bénin. Elle rappelle que « les plus hautes autorités du Bénin ont défini un plan d’action gouvernemental dans lequel l’industrialisation du pays occupe une place de choix ». Abdel Mumin Zampalegre, directeur général de BOA-Bénin, évoque un « acte fort ». Selon lui, « il s’agit d’une extension d’une industrie cimentière qui fournira du ciment de qualité en abondance au public béninois ».

Le directeur financier Armand Chobli a de son côté rendu hommage à Pierre Amida, qui « a toujours cru en l’avenir du Bénin ». Selon ses mots, le projet prolonge cette vision avec une unité de broyage d’une capacité d’un million de tonnes. Il décrit l’usine comme « un moteur de croissance », qui va générer plusieurs centaines d’emplois directs et indirects.