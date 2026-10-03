La Corée du Nord annonce avoir testé un missile stratégique doté d'intelligence artificielle

La Corée du Nord affirme avoir tiré ce samedi 3 octobre 2026 un missile stratégique de portée intermédiaire intégrant l’intelligence artificielle, capable de modifier sa trajectoire à basse altitude. L’essai, supervisé par Kim Jong Un, a été annoncé par sa sœur Kim Yo Jong, directrice de département au comité central du Parti du travail. Il survient dans un climat tendu avec Séoul, après des explosions de mines à la frontière entre les deux Corées.

La veille, Kim Yo Jong avait jugé les demandes d’excuses sud-coréennes « tout simplement pathétiques » et assuré que le Nord comptait rompre définitivement les liens avec le Sud.

Quatre modes de trajectoire revendiqués

Dans le communiqué diffusé par l’agence officielle KCNA, rapporté par le Korea Times, Kim Yo Jong déclare : « À l’aube de ce matin, un exercice de tir d’une arme stratégique a été mené en direction de la mer de l’Est de Corée. » Elle poursuit : « Un missile stratégique de portée intermédiaire a été utilisé pour cet exercice. »

Selon elle, le missile peut être réglé sur au moins quatre modes de trajectoire, en fonction de l’objectif et de la cible. Elle affirme aussi que l’intelligence artificielle a été introduite dans l’engin. Sa conclusion tient en une phrase : « Il n’existe aucun moyen d’éviter cette attaque. »

Des mesures différentes selon les capitales

L’état-major sud-coréen a détecté le départ du missile depuis la région de Wonsan, sur la côte est, et mesuré un vol de plus de 700 kilomètres.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Pyongyang met en avant la manœuvrabilité de ses missiles. Le 14 janvier 2024, le pays avait déjà annoncé le tir d’un missile hypersonique de portée intermédiaire à combustible solide, présenté comme une avancée pour ses forces stratégiques.