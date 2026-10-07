La France accuse la Russie et des proches de Trump de dépeindre l'Europe comme décadente

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, accuse certains milieux russes et MAGA aux États-Unis de véhiculer des récits présentant l’Europe comme une civilisation en déclin. L’ officiel français estime que leur répétition pourrait finir par fragiliser la confiance des Européens dans leur propre modèle démocratique.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé les récits qu’il affirme entendre à Moscou et dans certaines sphères MAGA aux États-Unis au sujet de l’Europe. En effet, selon lui, ces discours présentent le continent comme une région engagée dans la guerre, privée de ses valeurs ou plongée dans la décadence.

Lors de son intervention, le ministre a déclaré : «Écoutez ce qui se dit à Moscou, l’Europe est va-t-en-guerre, est en perte de ses valeurs morales, au mépris pourtant de la réalité de l’agression russe contre l’Ukraine. Écoutez ce qui se dit outre-Atlantique, dans les sphères MAGA. L’Europe serait une civilisation décadente, arriérée, totalitaire. La réalité est différente, chacun de nous le sait. Et malgré cela, à force d’être répétées, amplifiées, démultipliées, ces récits peuvent finir par nous atteindre et instiller le doute dans nos esprits. Refusons ce récit dominant que d’autres veulent nous imposer pour nous pousser à remettre en cause au fond notre modèle démocratique, à le fondre dans le leur et finalement à nous amener à douter de nous-mêmes. »

Les propos de Jean-Noël Barrot font écho aux observations du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Pour rappel, dans un rapport publié en mars 2026, l’organisme affirme que la Russie continue de recourir à la manipulation et à l’ingérence informationnelles (FIMI) pour peser sur les perceptions liées à la guerre en Ukraine et à ses partenaires européens.

Le SEAE relève aussi qu’en 2025, les campagnes russes ont davantage ciblé l’Europe. Le rapport relève également qu’en 2025, les campagnes russes ont davantage concentré leurs efforts sur l’Europe.

Cependant, le ministre français va plus loin dans son analyse. Pour lui, le danger réside aussi dans l’effet cumulatif de ces messages. Répétés et amplifiés, ils pourraient progressivement influencer la perception que les Européens ont de leur propre société et de leurs institutions.