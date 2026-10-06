La Russie dévoile des drones capables de déverser de la thermite lors de Center-2026

La Russie a montré des drones capables de déverser de la thermite lors de l’exercice militaire Center-2026 qui a été suivi par le Président russe Vladimir Poutine.

Lors de la phase finale des manœuvres, plusieurs appareils ont été filmés à basse altitude au-dessus du terrain d’entraînement. En effet, selon les images diffusées, ils déversaient une substance en fusion sur différentes zones du site. La séquence, tournée pendant l’exercice, a ensuite circulé sur les réseaux sociaux.

Surnommés « drones dragons », ces appareils déversent leur charge depuis les airs en volant à faible hauteur. De fait, les images montrent une substance en fusion tomber sur des tranchées et des bâtiments. Selon les informations disponibles, il s’agirait de thermite, un mélange qui produit une chaleur très importante lorsqu’il est enflammé. Ainsi, les drones peuvent répandre leur charge sur une zone ciblée avant de s’éloigner.

Cependant, ces drones ne sont pas nouveaux. Ils avaient déjà été utilisés en Ukraine en 2024. À l’époque, l’armée ukrainienne avait publié des images montrant des appareils répandant de la thermite sur des positions russes. Quelques jours plus tard, des images similaires avaient aussi été diffusées côté russe, montrant l’utilisation de drones équipés de charges incendiaires.

Quelques jours plus tard, des images similaires circulaient également du côté russe. Elles montraient des soldats fixant une charge de thermite sur un drone avant de l’envoyer vers une position ukrainienne. The War Zone avait relayé ces images en septembre 2024, en indiquant que des forces russes utilisaient à leur tour ce type de drone.