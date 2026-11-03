Bénin : pourquoi les coupures de courant persistent dans plusieurs localités

Les difficultés actuelles d’approvisionnement en électricité au Bénin sont principalement liées à des restrictions sur les importations d’énergie en provenance du Ghana et du Nigeria. La Société béninoise de production d’électricité (SBPE) et la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) l’ont indiqué dans un communiqué conjoint publié le lundi 2 novembre 2026.

Selon les deux sociétés, ces limitations réduisent la quantité d’énergie disponible et perturbent la continuité du service dans plusieurs localités du pays. Elles affectent aussi bien les ménages que les opérateurs économiques. Face à cette situation, la SBPE et la SBEE assurent travailler avec les autorités compétentes et les autres acteurs du secteur.

Un appel à la consommation responsable

Les deux structures présentent leurs excuses aux populations et aux entreprises pour les désagréments occasionnés. Elles remercient les usagers pour leur compréhension et les invitent à adopter des gestes de consommation responsable pendant cette période de perturbations. La SBPE et la SBEE annoncent également qu’elles tiendront régulièrement le public informé de l’évolution de la situation.