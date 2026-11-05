Melania Trump remet des lettres pour Poutine et Zelensky à leurs émissaires à la Maison-Blanche

La première dame des États-Unis, Melania Trump, a remis jeudi 5 novembre 2026, à la Maison-Blanche, des lettres personnelles destinées à Vladimir Poutine et à Volodymyr Zelensky. Elle les a confiées à deux responsables russe et ukrainien, qui devront les transmettre à leurs présidents, selon le communiqué de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump n’assistait pas à la cérémonie.

Les deux destinataires étaient l’émissaire présidentiel russe Kirill Dmitriev et Davyd Arakhamia, chef du parti de Zelensky, Serviteur du peuple. Ils avaient été invités pour marquer la trêve locale conclue autour d’Oleshky, une ville de la région de Kherson occupée par la Russie.

Une trêve locale née d’une initiative de la première dame

Le cessez-le-feu a été signé le 23 octobre et Melania Trump aurait pris elle-même les premiers contacts avec les deux camps. Dans son discours, elle a rendu hommage aux deux présidents : « Le cessez-le-feu à Oleshky n’aurait pas été possible sans le président Poutine et le président Zelensky… À l’issue de cette cérémonie, j’ai écrit des lettres personnelles au président Poutine et au président Zelensky. David et Kirill, merci de les remettre à vos présidents de ma part ».

En réponse, les représentants ukrainiens lui ont remis l’Ordre de la princesse Olga de première classe, la plus haute distinction de ce type en Ukraine, décernée par Zelensky. Kirill Dmitriev quant à lui, lui a offert un cadeau, puis il a expliqué que Vladimir Poutine avait donné lui-même des instructions pour mener l’opération. Il a aussi transmis les remerciements du président russe.

Toutefois, la rencontre ne signifie pas que Moscou et Kyiv se sont mis d’accord sur un cessez-le-feu général. Il s’agit en effet, d’un geste humanitaire et des pourparlers sur la fin de la guerre doivent d’ailleurs se tenir prochainement à Abou Dhabi.

Ce n’est pas la première fois que Melania Trump écrit à l’un des protagonistes du conflit. En effet, elle avait déjà adressé une lettre à Vladimir Poutine en août 2025, au sujet des enfants victimes de la guerre. Donald Trump l’avait remise en main propre au président russe lors de leur sommet en Alaska. Volodymyr Zelensky l’avait alors remerciée publiquement, et son épouse, Olena Zelenska, lui avait fait parvenir une lettre en retour.